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В Пензенской области обработано более половины всех протоколов

02:15 | 11.09.2017 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Более 55% протоколов участковых избирательных комиссий обработано в Пензенской области по данным на 2.15 понедельника, 11 сентября.

В Пензенской области обработано более половины всех протоколов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Партия «Единая Россия», как и прежде, уверенно лидирует на выборах в Законодательное собрание региона шестого созыва по единому округу.

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, партия власти сейчас набирает свыше 68%, КПРФ — чуть более 13%, ЛДПР — менее 8%, «Справедливая Россия» — около 5%.

Остальные 6% набирают непарламентские партии — «За справедливость», «Зеленые», «Патриоты России», «Партия пенсионеров России», «Партия социальной защиты» и «Родина».

Вероятнее всего, они не смогут преодолеть 5-процентный порог, необходимый для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области.
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