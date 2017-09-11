В Пензенской области обработано более половины всех протоколов Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Более 55% протоколов участковых избирательных комиссий обработано в Пензенской области по данным на 2.15 понедельника, 11 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Партия «Единая Россия», как и прежде, уверенно лидирует на выборах в Законодательное собрание региона шестого созыва по единому округу.

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, партия власти сейчас набирает свыше 68%, КПРФ — чуть более 13%, ЛДПР — менее 8%, «Справедливая Россия» — около 5%.

Остальные 6% набирают непарламентские партии — «За справедливость», «Зеленые», «Патриоты России», «Партия пенсионеров России», «Партия социальной защиты» и «Родина».

Вероятнее всего, они не смогут преодолеть 5-процентный порог, необходимый для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области.