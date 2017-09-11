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«Единая Россия» набирает почти 70% на выборах в Заксобрание Пензенской области

03:07 | 11.09.2017 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Партия «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва по единому округу набирает свыше 69% голосов после обработки более 2/3 протоколов участковых избирательных комиссий.

«Единая Россия» набирает почти 70% на выборах в Заксобрание Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» в режиме реального времени из облизбиркома, у КПРФ сейчас примерно 13%, у ЛДПР — чуть более 7%, у «Справедливой России» — около 5%.

Шесть непарламентских партий — «За справедливость», «Зеленые», «Патриоты России», «Партия пенсионеров России», «Партия социальной защиты» и «Родина» — делят между собой, как и прежде, оставшиеся 6%.

Как отмечают в облизбиркоме, маловероятно, что хотя бы одна из этих партий сможет преодолеть 5-процентный порог, который необходим для прохождения в региональный парламент.

По предварительным данным, явка избирателей в Пензенской области составила около 50%.

Ранее председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин предположил, что, помимо партии власти, в обновленном региональном парламенте будут представлены еще три политические силы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в эксклюзивном комментарии ИА «PenzaNews» также выразил надежду на то, что в Законодательном собрании шестого созыва будут присутствовать все парламентские партии. По его словам, «это был бы идеальный вариант».
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