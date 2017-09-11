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В Пензенской области во всех 18 одномандатных округах выигрывают единороссы

04:01 | 11.09.2017 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия» уверенно лидируют во всех 18 одномандатных округах.

В Пензенской области во всех 18 одномандатных округах выигрывают единороссы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Отрыв от ближайших соперников, которые представляют парламентские партии, является весьма существенным: единороссы получили в несколько раз больше голосов, чем оппозиционные кандидаты.

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, в некоторых округах за представителей правящей партии избиратели голосовали в 10 раз чаще, чем за альтернативных кандидатов.

Несмотря на то, что поступающие в режиме реального времени сведения являются предварительными, расклад в избирательной таблице уже вряд ли изменится: кандидатам в округах для победы необходимо набрать относительное большинство голосов, а тех, кто шел бы «ноздря в ноздрю», нет.

Список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия», лидирующих в 18 одномандатных округах:

округ №1 — Супиков Вадим Николаевич;
округ №2 — Чистякова Ольга Александровна;
округ №3 — Егоров Сергей Николаевич;
округ №4 — Гуляков Александр Дмитриевич;
округ №5 — Кочетков Олег Александрович;
округ №6 — Тощев Федор Викторович;
округ №7 — Лукьянов Николай Васильевич;
округ №8 — Букин Олег Васильевич;
округ №9 — Котов Николай Васильевич;
округ №10 — Кулагин Борис Николаевич;
округ №11 — Глухова Людмила Васильевна;
округ №12 — Боринштейн Вадим Изяевич;
округ №13 — Вдонин Владимир Васильевич;
округ №14 — Петров Дмитрий Иванович;
округ №15 — Борисов Игорь Николаевич;
округ №16 — Старкин Юрий Серафимович;
округ №17 — Акчурин Ильдар Анвярович;
округ №18 — Кириллов Владимир Павлович.

Данный список кандидатов-лидеров в одномандатных округах полностью совпадает со списком, который был утвержден на XXIII конференции реготделения партии «Единая Россия», состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 5 июля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по единому округу партия власти на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва набирает свыше 69% голосов, КПРФ — почти 13%, ЛДПР — чуть более 7%, «Справедливая Россия» — около 5%.

Шесть непарламентских партий — «За справедливость», «Зеленые», «Патриоты России», «Партия пенсионеров России», «Партия социальной защиты» и «Родина» — делят между собой, как и прежде, оставшиеся 6%.
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