Валерий Лидин назвал районы, где за «Единую Россию» проголосовали более 80% избирателей Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Более 80% избирателей в пяти районах Пензенской области — Бессоновском, Камешкирском, Никольском, Мокшанском и Нижнеломовском — отдали свои голоса за партию «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва, состоявшихся в минувшее воскресенье, 10 сентября. Об этом сообщил спикер регионального парламента пятого созыва, лидер пензенских единороссов Валерий Лидин в ходе встречи с журналистами в понедельник, 11 сентября.

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Он отметил, что в Пензе максимальную поддержку «Единой России» оказали избиратели Железнодорожного района, где за партию власти был отдан 61% голосов.

«Я вам честно скажу, что за последнее время такой поддержки в Железнодорожном районе мы не получали», — подчеркнул секретарь реготделения «Единой России».

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По его словам, в Ленинском районе Пензы за «Единую Россию» проголосовали 54% избирателей, в Октябрьском — 48%, в Первомайском — 53%, а в городе Заречном — 50%.

Валерий Лидин напомнил, что по единому округу на выборах в Законодательное собрание Пензенской области партия власти набрала 68,99%, а кандидаты-единороссы победили во всех 18 одномандатных округах.

«14 мандатов [...] будут распределены в соответствии с действующим законодательством и по наибольшему количеству голосов, поданных в региональных группах. Это будет известно после заседания областной избирательной комиссии. И те депутаты, которые получат мандаты по списку «Единой России», будут в ближайшее время обнародованы», — пояснил председатель регионального парламента пятого созыва.