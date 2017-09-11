15:47:30 Понедельник, 11 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва. Пенза, 10 сентября 2017 г.

Валерий Лидин назвал районы, где за «Единую Россию» проголосовали более 80% избирателей

14:44 | 11.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Более 80% избирателей в пяти районах Пензенской области — Бессоновском, Камешкирском, Никольском, Мокшанском и Нижнеломовском — отдали свои голоса за партию «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва, состоявшихся в минувшее воскресенье, 10 сентября. Об этом сообщил спикер регионального парламента пятого созыва, лидер пензенских единороссов Валерий Лидин в ходе встречи с журналистами в понедельник, 11 сентября.

Валерий Лидин назвал районы, где за «Единую Россию» проголосовали более 80% избирателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что в Пензе максимальную поддержку «Единой России» оказали избиратели Железнодорожного района, где за партию власти был отдан 61% голосов.

«Я вам честно скажу, что за последнее время такой поддержки в Железнодорожном районе мы не получали», — подчеркнул секретарь реготделения «Единой России».

Читайте также

Новый расклад сил в пензенском Заксобрании: у «Единой России» 32 мандата, у оппозиции — 4

По его словам, в Ленинском районе Пензы за «Единую Россию» проголосовали 54% избирателей, в Октябрьском — 48%, в Первомайском — 53%, а в городе Заречном — 50%.

Валерий Лидин напомнил, что по единому округу на выборах в Законодательное собрание Пензенской области партия власти набрала 68,99%, а кандидаты-единороссы победили во всех 18 одномандатных округах.

«14 мандатов [...] будут распределены в соответствии с действующим законодательством и по наибольшему количеству голосов, поданных в региональных группах. Это будет известно после заседания областной избирательной комиссии. И те депутаты, которые получат мандаты по списку «Единой России», будут в ближайшее время обнародованы», — пояснил председатель регионального парламента пятого созыва.
Актуальное
Читайте также
Иван Белозерцев отметил важность развития фонда «Поручитель» для поддержки МСП Стало известно, в каких вузах Пензы самый быстрый интернет от «МегаФона»
Под Кузнецком «ВАЗ» раздавило при столкновении четырех машин, погиб пассажир На набережной Суры в Пензе готовят основание для прогулочной зоны
У жителя Пензы изъято более 200 «серых» SIM-карт Денис Аблязин из Пензы выступит на ЧМ по спортивной гимнастике
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама