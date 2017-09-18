Белозерцев поручил проанализировать данные в ходе предвыборной кампании наказы избирателей Политика

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил управлению внутренней политики Пензенской области, аппарату губернатора и правительства региона, а также сотрудникам Законодательного собрания обобщить и проанализировать наказы избирателей, данные кандидатам в депутаты регионального парламента в ходе предвыборной кампании.

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«У людей очень много вопросов, которые были высказаны кандидатам в депутаты Законодательного собрания. […] [Нужно], чтобы все эти проблемные вопросы были проанализированы, проработаны с участием министров, правительства Пензенской области, и [должен быть] подготовлен проект плана по реализации наказов избирателей, который впоследствии мы примем на [сессии] Законодательного собрания», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 18 сентября.

Он также поручил региональному министерству финансов проработать вопрос о финансовом обеспечении исполнения наказов избирателей.

«[Это] важнейший вопрос, который мы с вами должны в обязательном порядке выполнить», — подчеркнул Иван Белозерцев.