Первая сессия Заксобрания Пензенской области шестого созыва пройдет 26 сентября Политика

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Первая организационная сессия Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоится во вторник, 26 сентября.

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Планируется, что она начнется, как обычно, в 10.00.

Предполагается, что на ней будет избран председатель регионального парламента нового созыва.

На сайте Законодательного собрания Пензенской области будет организована прямая трансляция первой сессии.

Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоялись 10 сентября.

В целом по области явка составила 50,98%: в Пензе — 33,07%, по районам — от 27% до 89%.

По общеобластному списку жители Пензенской области отдали 68,99% голосов партии «Единая Россия»; 13,14% — КПРФ; 7,01% — ЛДПР; 5,46% — «Справедливой России». Таким образом, 14 мандатов получила партия власти, два — коммунистическая, а либерал-демократы и справедливороссы — по одному мандату.

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Во всех 18 одномандатных избирательных округах победили представители партии «Единая Россия».

На заседании избирательной комиссии Пензенской области, состоявшемся 18 сентября, был утвержден состав регионального парламента нового созыва.

Так, депутатами Заксобрания области от партии «Единая Россия» стали Валерий Лидин, Олег Мельниченко, Виктор Кондрашин, Владимир Полукаров, Александр Ломовцев, Василий Чернышов, Сергей Ванюшин, Николай Макаров, Вениамин Африканов, Михаил Дралин, Михаил Лисин, Вячеслав Космачев, Александр Климов, Яна Куприна, Вадим Супиков, Ольга Чистякова, Сергей Егоров, Александр Гуляков, Олег Кочетков, Федор Тощев, Николай Лукьянов, Олег Букин, Николай Котов, Борис Кулагин, Людмила Глухова, Вадим Боринштейн, Владимир Вдонин, Дмитрий Петров, Игорь Борисов, Юрий Старкин, Ильдар Акчурин и Владимир Кириллов.

Партию КПРФ в региональном парламенте будут представлять Георгий Камнев и Алексей Петров, ЛДПР — Александр Васильев, «Справедливую Россию» — Валерий Плахута.