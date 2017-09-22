В повестку первой сессии пензенского Заксобрания включено девять вопросов Политика

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Девять вопросов включено в повестку первой сессии Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, которая состоится во вторник, 26 сентября.

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Как сообщает пресс-служба регионального парламента, первым вопросом значится «О счетной комиссии Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва».

После этого депутатам предстоит утвердить секретариат сессии.

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Вопрос «О председателе Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва» стоит в повестке сессии третьим. Кандидаты на должность спикера регионального парламента предлагаются депутатами, в том числе путем самовыдвижения. Избирается председатель Заксобрания в ходе тайного голосования.

После него будут определены трое вице-спикеров регионального парламента. Кандидатуры на эту должность вносятся председателем Законодательного собрания, после чего проходит обсуждение. Голосование проводится за каждого заместителя отдельно.

Затем будут сформированы комитеты — по бюджетной, налоговой и финансовой политике; по государственному строительству и вопросам местного самоуправления; по социальной политике; по экономической политике.

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Также будет организована комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Пензенской области, и депутатской этике.

Восьмым значится вопрос «О члене Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителе от Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва».

В заключение в разделе «Разное» народные избранники обсудят вопросы, не имеющие отношения к повестке сессии.