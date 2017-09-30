16:07:38 Суббота, 30 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Валерий Костин назначен и.о. главы администрации Кузнецкого района

15:34 | 30.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Валерий Костин назначен исполняющим обязанности главы администрации Кузнецкого района Пензенской области. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте исполнительно-распорядительного органа муниципального образования.

Валерий Костин назначен и.о. главы администрации Кузнецкого района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вместе с тем более недели назад — в среду, 20 сентября — в сообщении, посвященном первой организационной сессии собрания представителей четвертого созыва, в ходе которой были прекращены полномочия Валерия Костина, занимавшего пост главы, говорилось о том, что исполнять обязанности руководителя администрации Кузнецкого района будет его первый заместитель Людмила Чупрасова.

Когда именно было решено возложить исполнение обязанностей главы на Валерия Костина, не уточняется.

Вместе с тем в минувшую среду, 27 сентября, в этой должности он уже провел личный прием предпринимателей, а 29-го числа — совещание с руководителями предприятий по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Кроме того, накануне он принял участие во встрече с представителями власти Ульяновской области, состоявшейся в губернаторском доме Пензы. На ней был подписан ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве, в том числе между отдельными муниципальными образованиями — Кузнецким районом Пензенской области и Николаевским районом Ульяновской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», глава администрации Кузнецкого района назначается на должность собранием представителей по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Контракт с ним заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на этот пост — до дня начала работы собрания представителей нового созыва, но не менее чем на два года.

Собрание представителей Кузнецкого района четвертого созыва было сформировано по итогам выборов, состоявшихся в единый день голосования, 10 сентября.

На первой организационной сессии были прекращены полномочия Валерия Костина как главы администрации.

Конкурс на замещение этой должности назначен на 3 ноября. Специально созданная комиссия будет принимать документы от претендентов на этот пост по 10 октября.
Актуальное
Читайте также
В Пензе открыта огневая полоса психологической подготовки пожарных В Пензе наладят диалог с жителями, которых в 2018 году затронет благоустройство дворов
Для иногородних турфирм организовано путешествие «По лермонтовским и купринским местам» В Пензе пресечена попытка сбыта наркотиков в особо крупном размере
Трое госпитализированы после столкновения «УАЗа», «Volvo» и «ГАЗели» в Пензенской области Молодой мужчина подозревается в краже ограждения с моста на дороге «Пенза — Сердобск»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама