Валерий Костин назначен и.о. главы администрации Кузнецкого района Политика

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Валерий Костин назначен исполняющим обязанности главы администрации Кузнецкого района Пензенской области. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте исполнительно-распорядительного органа муниципального образования.

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Вместе с тем более недели назад — в среду, 20 сентября — в сообщении, посвященном первой организационной сессии собрания представителей четвертого созыва, в ходе которой были прекращены полномочия Валерия Костина, занимавшего пост главы, говорилось о том, что исполнять обязанности руководителя администрации Кузнецкого района будет его первый заместитель Людмила Чупрасова.

Когда именно было решено возложить исполнение обязанностей главы на Валерия Костина, не уточняется.

Вместе с тем в минувшую среду, 27 сентября, в этой должности он уже провел личный прием предпринимателей, а 29-го числа — совещание с руководителями предприятий по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Кроме того, накануне он принял участие во встрече с представителями власти Ульяновской области, состоявшейся в губернаторском доме Пензы. На ней был подписан ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве, в том числе между отдельными муниципальными образованиями — Кузнецким районом Пензенской области и Николаевским районом Ульяновской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», глава администрации Кузнецкого района назначается на должность собранием представителей по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Контракт с ним заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на этот пост — до дня начала работы собрания представителей нового созыва, но не менее чем на два года.

Собрание представителей Кузнецкого района четвертого созыва было сформировано по итогам выборов, состоявшихся в единый день голосования, 10 сентября.

На первой организационной сессии были прекращены полномочия Валерия Костина как главы администрации.

Конкурс на замещение этой должности назначен на 3 ноября. Специально созданная комиссия будет принимать документы от претендентов на этот пост по 10 октября.