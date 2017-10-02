Юрий Денисов представлен в должности зампреда пензенского правительства Политика

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Юрий Денисов официально представлен в должности заместителя председателя правительства Пензенской области в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 2 октября.

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Как пояснил губернатор Иван Белозерцев, новый зампред будет курировать вопросы взаимодействия с правоохранительными органами.

Биография

Денисов Юрий Александрович

«Он, вы знаете, раньше был руководителем федеральных структур, носил погоны. В этих вопросах он разбирается. Надеюсь, взаимодействие будет плодотворным, будет направлено на улучшение работы в этой сфере деятельности», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Денисов имеет военное образование. В разные годы он служил в органах ФСБ России, налоговой полиции, а с июля 2003 года до 2016 года возглавлял управление ФСКН РФ по Пензенской области.

С 25 сентября 2017 года Юрий Денисов назначен заместителем председателя правительства региона.