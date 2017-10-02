12:24:06 Понедельник, 2 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 3 октября в 11.00 Александр Суслов и Павел Овчаров ответят на вопросы журналистов в пресс-центре ИА «PenzaNews»

Юрий Денисов представлен в должности зампреда пензенского правительства

10:54 | 02.10.2017 | Политика

Печать

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Юрий Денисов официально представлен в должности заместителя председателя правительства Пензенской области в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 2 октября.

Юрий Денисов представлен в должности зампреда пензенского правительства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснил губернатор Иван Белозерцев, новый зампред будет курировать вопросы взаимодействия с правоохранительными органами.

Биография

Денисов Юрий Александрович

«Он, вы знаете, раньше был руководителем федеральных структур, носил погоны. В этих вопросах он разбирается. Надеюсь, взаимодействие будет плодотворным, будет направлено на улучшение работы в этой сфере деятельности», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Денисов имеет военное образование. В разные годы он служил в органах ФСБ России, налоговой полиции, а с июля 2003 года до 2016 года возглавлял управление ФСКН РФ по Пензенской области.

С 25 сентября 2017 года Юрий Денисов назначен заместителем председателя правительства региона.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области проанализируют доступность региональных телепрограмм в «цифре» Проведение в Пензе мероприятий федерального уровня работает на имидж региона — губернатор
Пензенская «Империя» заняла седьмое место на чемпионате России по регби Андрей Кулинцев будет курировать взаимодействие Пензенской и Ульяновской областей
Губернатор призвал подготовить проект бюджета Пензенской области до 20 октября В Пензенской области стартовала декада профориентации
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама