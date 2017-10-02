Людмила Линина продолжит исполнять обязанности главы никольской администрации Политика

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Людмила Линина, полномочия которой как главы администрации Никольского района Пензенской области были прекращены в связи с истечением срока контракта, будет исполнять обязанности руководителя исполнительно-распорядительного органа до назначения нового главы.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель аппарата райадминистрации Татьяна Симкова, решение о прекращении полномочий Людмилы Лининой было принято на первой организационной сессии собрания представителей Никольского района четвертого созыва 25 сентября, а исполнение обязанностей было возложено на ее первого заместителя Константина Тимофеева.

По словам руководителя аппарата, на следующий день Людмила Линина была назначена начальником отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля администрации Никольского района, а еще спустя сутки — 27 сентября — по итогам второй сессии собрания представителей стала и.о. главы.

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации района назначен на 10 ноября. Прием документов от желающих принять в нем участие продлится по 11 октября.

В соответствии с уставом Никольского района, глава администрации назначается по контракту по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Он заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на должность главы — до дня начала работы нового созыва, но не менее чем на два года.

Четвертый созыв собрания представителей Никольского района был сформирован по результатам выборов, состоявшихся в единый день голосования, 10 сентября.

Линина Людмила Валентиновна родилась в селе Старый Аманак Куйбышевской области 16 декабря 1962 года.

В 1984 году окончила Куйбышевский государственный институт культуры, в 2007 году прошла обучение в региональном центре Пензенского государственного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1984 году начала трудовую деятельность секретарем комитета комсомола средней школы №2 города Никольска.

С октября 1989 года — экскурсовод музея стекла и хрусталя завода «Красный гигант».

С июня 1994 года работала ведущим методистом по декоративно-прикладному искусству районного дома культуры.

В феврале 1997 года назначена заведующей отделом культуры администрации Никольского района, в июне 1999 года возглавила данный отдел.

В январе 2006 года стала начальником отдела организации культурно-досуговой деятельности администрации Никольского района.

В октябре 2008 года назначена руководителем аппарата администрации Никольского района.

С августа 2013 года — и.о. главы администрации Никольского района.

С 21 января 2014 года по 25 сентября 2017 года — глава администрации Никольского района.

С 26 сентября — начальник отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля администрации Никольского района, с 27 сентября назначена и.о. главы администрации района.

Награждена почетной грамотой министерства культуры России.