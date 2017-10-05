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Николай Макаров не намерен складывать депутатские полномочия

21:44 | 05.10.2017 | Политика

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Назначенный на должность полномочного представителя губернатора – руководителя представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Николай Макаров, который по итогам выборов 10 сентября прошел по списку «Единой России» в Законодательное собрание региона, не намерен отказываться от мандата. Об этом сообщается на сайте реготделения партии.

Николай Макаров не намерен складывать депутатские полномочия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Николай Макаров не намерен складывать с себя депутатские полномочия, которые выполняет без отрыва от основной деятельности, то есть не получает за это зарплату. Обязанности парламентария будет выполнять. Это касается и законотворчества, и работы с наказами, и приемов граждан», — поясняется в тексте, опубликованном вечером в четверг, 5 октября, уже после окончания рабочего дня.

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В нем подчеркивается, что совмещение работы в представительстве с депутатской деятельностью не противоречит законодательству.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший депутат Госдумы России Николай Макаров занял пост полномочного представителя губернатора – руководителя представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ 2 октября.

Экс-глава государственного бюджетного учреждения Андрей Саморуков, руководивший представительством с декабря 2015 года, освободил занимаемую должность 28 сентября.
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