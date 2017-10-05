В Пензе продолжают обсуждать позиции Белозерцева в рейтинге устойчивости губернаторов Политика

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Опубликованный еще в конце сентября рейтинг устойчивости российских губернаторов , согласно которому имеется риск отставки главы Пензенской области Ивана Белозерцева, как и руководителей ряда других субъектов федерации, вновь оказался в центре внимания представителей регионального истеблишмента.

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Новая волна обсуждений результатов работы аналитиков коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», которые по известным причинам публично стараются не замечать в здании на площади Ленина, связана с обзорной статьей « Губернатор на грани ».

Она появилась утром в четверг, 5 октября, на информационно-аналитическом портале «LeftPenza», который прочно ассоциируется с известным пензенским оппозиционером, руководителем пресс-службы обкома КПРФ и бывшим местным координатором «Левого фронта» Сергеем Падалкиным.

Автор статьи напоминает, что Евгений Минченко является одним из ведущих политологов и политтехнологов в России: его «считают фигурой, весьма приближенной к Кремлю и одним из тех, через кого Кремль посылает сигналы тем или иным политическим деятелям», поэтому его рейтинг «вызвал высокий интерес у крупнейших федеральных и региональных СМИ».

«Представленный доклад показывает нам, насколько устойчиво положение губернаторов в свете череды отставок, которые мы наблюдаем уже вторую неделю. Одним из основополагающих факторов принятия кадровых решений в России авторы доклада считают элитную поддержку, значение которой в региональной кадровой политике в последнее время растет. Проще говоря, властные элиты, приближенные к первому лицу, теперь борются не только за федеральные посты и федеральные ресурсы, но и за регионы. Даже дотационные, потому что все равно это ресурсы», — отмечается в статье.

В ней подчеркивается, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил наименьший итоговый балл среди всех губернаторов ПФО, разделив последнее место с руководителем Чувашии Михаилом Игнатьевым.

«При этом положительных оценок Игнатьев набрал больше Белозерцева, но получил штрафной балл за конфликт с представителем федеральной элиты. Вообще Иван Белозерцев набрал наименьший среди губернаторов бонусный балл, который дает оценку деятельности губернатора на своем посту. Лишь один балл удержал нашего губернатора от попадания в группу с максимальным риском отставки. Если этот рейтинг составлять через несколько месяцев, когда срок полномочий нашего губернатора перевалит за экватор, то снизится балл по графе «Срок полномочий», и Иван Белозерцев окажется в группе с максимальным риском отставки», — прогнозирует автор статьи.

Он также анализирует, за что составители рейтинга по шести критериям начислили баллы губернатору Ивану Белозерцеву.

«Критерий №1 — поддержка губернатора представителем властной элиты. У нашего губернатора здесь 3 балла из 10 возможных. Это означает, что он пользуется поддержкой чиновника, близкого к Путину, но назвать его выдвиженцем президента, конечно, нельзя. Это самый низкий показатель в ПФО. Два губернатора, которые получили по 2 балла — Шанцев и Меркушкин — уже сняты с должностей», — говорится в статье.

Исследуя второй критерий, связанный с наличием у губернатора под управлением большого проекта, автор публикации указывает, что «эксперты не увидели в нашей области крупных проектов даже регионального уровня», поэтому и поставили 0 из 5 возможных баллов.

«Критерий №3 — экономическая привлекательность региона. [...] Чем менее привлекателен регион с экономической точки зрения, тем более устойчивое положение у губернатора. Это получается потому, что экономически непривлекательный регион не обращает на себя внимание больших финансово-промышленных групп, так как в таком регионе отсутствуют природные ископаемые, слабая инфраструктура, отсутствует серьезный кадровый ресурс, у власти отсутствуют инструменты по эффективному взаимодействию с бизнесом. Наш регион по этому критерию получил максимальные 3 балла, что означает абсолютную непривлекательность региона с экономической точки зрения», — отмечается в статье.

Анализируя четвертый критерий об окончании срока полномочий, автор публикации напоминает, что максимальные 3 балла получает только что избранный или переизбранный на новый срок губернатор, 2 балла — тот, кто еще только близится к экватору, как, например, Иван Белозерцев, стоящий у руля Пензенской области два с небольшим года, и 1 балл — если прошло уже более половины срока.

«Критерий №5 — наличие у губернатора уникального позиционирования. Этот критерий фактически оценивает способность губернатора понять свои сильные стороны, создать уникальный образ своей успешности, показать в лучшем свете свои таланты. Максимальные 3 балла выставлены губернаторам, имеющим уникальное позиционирование, обладающим нарицательным именем в российской политике. К таким губернаторам отнесены не только тяжеловесы Кадыров (Чеченская Республика), Тулеев (Кемеровская область) и Савченко (Белгородская область), но и те, кто создал себе имя уже в путинской России: Воробьев (Московская область), Артамонов (Калужская область), Кожемяко (Сахалинская область). Наш губернатор получил в этом рейтинге минимально возможный 1 балл», — посняется в тексте.

Говоря о шестом критерии, по которому максимальные 3 балла получили главы регионов, имеющие лидерские качества, автор публикации указывает на то, что «Белозерцев получил 1 балл как губернатор, обладающий слабыми способностями в политическом менеджменте».

«В данной категории — это самый низкий балл среди всех губернаторов ПФО», — подчеркивает он, после чего делает вывод о том, что «по всем показателям, которые предусматривают личное участие и персональную ответственность губернатора, стоят наименьшие оценки, худшие оценки в Приволжском округе».

«И как бы ни надували щеки местные чинуши, доклад — отражение того, как Москва видит наш регион. И если они не смогли разглядеть что-то положительное (что, безусловно, в регионе имеется), то разве это их вина? Значит, недостаточно хорошо работает, например, департамент [информационной политики и] СМИ [Пензенской области], куда постоянно назначают людей, очевидно не способных качественно выполнять свои функции. Вообще кадровая политика — основная проблема губернатора. Неудивительно, что с такими кадрами губернатор получил низшие баллы в оценке эффективности на своем посту», — говорится в публикации.

Вместе с тем в ней также уверенно подчеркивается, что все это «не может говорить, что действующему губернатору грозит отставка».

«Никакой интриги здесь нет. Пока. Есть много положительных дел, но они либо недостаточно масштабны, либо неграмотно «подсвечены» в СМИ. Но в целом это дело поправимое. Одной из сильных фигур, которую принято считать креатурой действующего губернатора, является глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Человек, способный грамотно управлять информационной средой (постоянно занимает верхние строчки в оценке медийной активности среди всех мэров административных центров регионов Приволжского округа), к нему не липнет грязь в виде подозрений в коррупции. В целом у пензенцев сложилось мнение о Викторе Кувайцеве как о дельном, грамотном, спокойном человеке. Но его политический потенциал сегодня не реализован, он не имеет большого электорального опыта, кроме того, что избирался депутатом городской думы в округе в 10 тыс. избирателей. Очевидно, что позиции губернатора как политического менеджера могли бы существенно вырасти, если в Пензе провести выборы мэра. Понятно, что конкурентов у Кувайцева нет, в том числе и у парламентских партий, и он победит весьма уверенно, а его выдвижение губернатором показало бы, что Белозерцев — грамотный управленец, который ведет правильную кадровую политику и выдвигает на ответственные должности [таких же] грамотных управленцев. Этот шаг направил бы внимание общественности и СМИ в нужном направлении», — отмечается в публикации.

«Завлечь в область большой финансовый проект достаточно сложно, заручиться поддержкой лично Владимира Путина — еще сложнее, поэтому, чтобы поднять собственный рейтинг, губернатору нужно придумать «маленькую войну», например, в виде выборов мэра и победоносно ее выиграть. Это классика большой политики. Это сняло бы и вопрос с конфликтами элит внутри области, которые зафиксировали авторы аналитического доклада, поскольку, как известно, «победителей не судят», — резюмирует автор статьи.