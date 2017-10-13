На кресло главы администрации Городищенского района претендуют два человека Политика

Городище, 13 октября 2017. PenzaNews. Два человека подали документы на конкурс на замещение должности главы администрации Городищенского района Пензенской области, назначаемого по контракту. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля райадминистрации Надежда Мишанина.

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При этом имен претендентов она не назвала.

«Итоги будут опубликованы на сайте», — сказала собеседница агентства.

Надежда Мишанина пояснила, что в течение 30 дней будет проведена проверка всех документов, поданных лицами, желающими занять должность главы администрации.

В соответствии с установленным порядком, конкурсной комиссии предстоит оценить профессиональные и деловые качества претендентов. После их выступлений и проведения с ними собеседования состоится голосование по каждой кандидатуре.

Затем комиссия должна представить собранию представителей района не менее двух претендентов на должность главы администрации, набравших наибольшее число голосов.

После этого будет созвана сессия. На ней у кандидатов будет возможность познакомить народных избранников со своими программами развития муниципального образования и ответить на вопросы депутатов.

На должность главы администрации назначается тот, кто в ходе открытого голосования получит большинство голосов депутатов. Контракт с с ним заключается главой Городищенского района.

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Конкурс признается несостоявшимся, если на него не подано ни одного заявления, поступили документы от единственного претендента, все потенциальные кандидаты отказались от участия или в день проведения не явились на конкурс, а также когда допущен лишь один человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность главы администрации Городищенского района Пензенской области стала вакантной в связи с истечением срока действия контракта предыдущего руководителя.

Прежде этот пост занимал Геннадий Березин, которому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при реализации региональной и муниципальной программ переселения граждан из аварийного жилья на территории города Сурска.