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Жизнь пензенского губернатора застрахуют

13:56 | 27.10.2017 | Политика

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания шестого созыва поддержали внесение изменений в закон «О губернаторе Пензенской области» в ходе второй очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 27 октября.

Жизнь пензенского губернатора застрахуют. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они касаются статьи 5 «Правовые и иные гарантии губернатору Пензенской области при осуществлении им своих полномочий».

Как сообщила первый зампред правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, выступая по данному вопросу в качестве докладчика, нововведение предусматривает страхование руководителя субъекта федерации на случай причинения вреда жизни и здоровью в связи с исполнением им служебных полномочий.

По ее словам, также вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе Пензенской области» — он дополняется положениями, устанавливающими порядок присвоения первых классных чинов гражданским служащим, имеющим классный чин муниципального служащего в Пензенской области, классный чин федеральной государственной гражданской службы, воинское или специальное звание, классный чин юстиции, классный чин прокурорского работника.

Кроме того, Лариса Рябихина анонсировала изменения в закон «О муниципальной службе в Пензенской области» и в типовую форму контракта с лицом, назначенным на должность главы местной администрации по контракту.

«Данный законопроект, предусматривающий технические поправки, не потребует выделения дополнительных финансовых средств», — сказала она.

В итоге присутствующие на сессии депутаты приняли решение единогласно.
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