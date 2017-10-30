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Рашид Шабакаев назначен вице-мэром Кузнецка

17:16 | 30.10.2017 | Политика

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Кузнецк, 30 октября 2017. PenzaNews. Бывший руководитель автошколы ДОСААФ Рашид Шабакаев назначен заместителем главы администрации Кузнецка Пензенской области.

Рашид Шабакаев назначен вице-мэром Кузнецка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мэр Сергей Златогорский представил его коллективу в ходе оперативного совещания в понедельник, 30 октября.

Он уточнил, что Рашид Шабакаев будет курировать вопросы экономики.

Глава администрации Кузнецка пожелал своему заместителю успехов в новой должности.

«Имея за плечами серьезный опыт работы, убежден, что Вы справитесь с поставленными задачами», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии.

Шабакаев Рашид Идрисович родился на станции Елюзань Кузнецкого района Пензенской области в 1961 году.

В 1984 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище.

Затем проходил службу в Вооруженных силах.

С апреля 1993 года находился на службе в органах Министерства внутренних дел.

С 2002 по 2005 годы работал судебным приставом-исполнителем.

В 2008–2009 годах руководил ЗАО «Военно-мемориальная компания» в Кузнецке.

В 2010–2011 годах работал заместителем главы администрации Кузнецкого района по вопросам строительства и ЖКХ.

С марта 2013 года по апрель 2016 года был начальником местной автошколы ДОСААФ России.
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