Рашид Шабакаев назначен вице-мэром Кузнецка Политика Кузнецк, 30 октября 2017. PenzaNews. Бывший руководитель автошколы ДОСААФ Рашид Шабакаев назначен заместителем главы администрации Кузнецка Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Мэр Сергей Златогорский представил его коллективу в ходе оперативного совещания в понедельник, 30 октября. Он уточнил, что Рашид Шабакаев будет курировать вопросы экономики. Глава администрации Кузнецка пожелал своему заместителю успехов в новой должности. «Имея за плечами серьезный опыт работы, убежден, что Вы справитесь с поставленными задачами», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии. Шабакаев Рашид Идрисович родился на станции Елюзань Кузнецкого района Пензенской области в 1961 году. В 1984 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Затем проходил службу в Вооруженных силах. С апреля 1993 года находился на службе в органах Министерства внутренних дел. С 2002 по 2005 годы работал судебным приставом-исполнителем. В 2008–2009 годах руководил ЗАО «Военно-мемориальная компания» в Кузнецке. В 2010–2011 годах работал заместителем главы администрации Кузнецкого района по вопросам строительства и ЖКХ. С марта 2013 года по апрель 2016 года был начальником местной автошколы ДОСААФ России. Нашли ошибку в тексте?

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