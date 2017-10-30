Рашид Шабакаев назначен вице-мэром Кузнецка
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Кузнецк, 30 октября 2017. PenzaNews. Бывший руководитель автошколы ДОСААФ Рашид Шабакаев назначен заместителем главы администрации Кузнецка Пензенской области.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Мэр Сергей Златогорский представил его коллективу в ходе оперативного совещания в понедельник, 30 октября.
Он уточнил, что Рашид Шабакаев будет курировать вопросы экономики.
Глава администрации Кузнецка пожелал своему заместителю успехов в новой должности.
«Имея за плечами серьезный опыт работы, убежден, что Вы справитесь с поставленными задачами», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии.
Шабакаев Рашид Идрисович родился на станции Елюзань Кузнецкого района Пензенской области в 1961 году.
В 1984 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище.
Затем проходил службу в Вооруженных силах.
С апреля 1993 года находился на службе в органах Министерства внутренних дел.
С 2002 по 2005 годы работал судебным приставом-исполнителем.
В 2008–2009 годах руководил ЗАО «Военно-мемориальная компания» в Кузнецке.
В 2010–2011 годах работал заместителем главы администрации Кузнецкого района по вопросам строительства и ЖКХ.
С марта 2013 года по апрель 2016 года был начальником местной автошколы ДОСААФ России.