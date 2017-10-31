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Пензенский губернатор рассказал об увольнении двух чиновников после беседы с бизнесменом

12:50 | 31.10.2017 | Политика

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Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил об увольнении двух должностных лиц за махинации с реагентами после беседы с представителем бизнеса, который предал огласке реализуемые в этой сфере мошеннические схемы.

Пензенский губернатор рассказал об увольнении двух чиновников после беседы с бизнесменом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне рассказывали совсем недавно, буквально 4 месяца назад, […] как человек работал в бизнесе, закупал реагент и как он делился с нашими же, кто работает в этой системе», — отметил глава региона в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции, состоявшегося в областном правительстве во вторник, 31 октября.

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По словам Ивана Белозерцева, при закупке немецкого реагента на склады по договоренности мог поступать китайский, который стоит в 1,5 раза дешевле, а разницу участники схемы «получали на лапу».

Он добавил, что также ему стало известно о случаях, когда осуществлялась поставка нужного товара, но в гораздо меньших объемах, при этом заинтересованные лица делили между собой образовавшуюся разницу.

«Он рассказывает, как само собой разумеющееся. Я говорю: «Назови фамилии», а они у нас работают. Я сразу уволил их», — сказал Иван Белозерцев.

О ком идет речь и в каких именно властных структурах работали чиновники, глава региона не уточнил.
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