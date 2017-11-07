Пензенская делегация во главе с губернатором посетит Брянскую область Политика

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возглавит делегацию Пензенской области, которая посетит Брянскую область с рабочим визитом на текущей неделе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь главы региона и областного правительства Дина Черемушкина.

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«В состав делегации входит часть министров — не все, руководители ряда ведомств, зампреды [правительства]», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что визит в Брянскую область организован в рамках подписанного в декабре 2016 года соглашения о сотрудничестве.

«Будут работать по сельскому хозяйству, по промышленности, по ряду других направлений», — сказала Дина Черемушкина.

По ее словам, 8 ноября отведено на дорогу до Брянской области, а на 9 число запланированы рабочие встречи.

Вместе с тем заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов в ходе концерта в областной филармонии, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, сообщил, что губернатор не смог присутствовать на мероприятии, так как отбывает с рабочим визитом в Брянскую область.