Юрий Моисеев назначен главой администрации Неверкинского района Политика

Неверкино, 8 ноября 2017. PenzaNews. Юрий Моисеев назначен главой администрации Неверкинского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение вакантной должности.

Фото: Rnever.pnzreg.ru

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель аппарата администрации Неверкинского района Андрей Ендуткин, всего в ходе 3-й очередной сессии собрания представителей депутаты рассмотрели две кандидатуры — конкуренцию Юрию Моисееву составила замглавы администрации по социальным вопросам Наталия Акчурина.

В итоге кандидатура Юрия Моисеева была поддержана единогласно.

В работе сессии, состоявшейся накануне, принял участие заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

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Моисеев Юрий Владимирович родился в селе Калинино Балтайского района Саратовской области 25 июля 1964 года.

В 1986 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени Калинина по специальности «Инженер-механик».

Трудовую деятельность начал в колхозе имени М.И. Калинина в селе Калинино (в настоящее время Столыпино), где работал сначала заведующим гаражом, затем — главным инженером.

С июня 1996 года — председатель правления колхоза.

В 1996 году был избран депутатом районного собрания Балтайского района.

В 1997 году награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В сентябре 1998 года стал главой администрации объединенного муниципального образования Балтайского района.

В 2000 году награжден почетным знаком губернатора Саратовской области.

В 2001 году с отличием окончил Московский институт потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция».

С июля 2002 года работал вице-губернатором Саратовской области – первым заместителем председателя правительства Саратовской области.

В 2006–2007 годах был директором ФГУ «Государственная заводская конюшня «Саратовская» с ипподромом».

С 2007 по 2011 годы работал руководителем коммерческих фирм в Саратовской области.

С 21 сентября 2011 года — глава администрации Неверкинского района Пензенской области.

В сентябре 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта, 3 октября Юрий Моисеев стал исполняющим обязанности главы администрации Неверкинского района до подведение итогов конкурса на замещение вакантной должности.

С 8 октября 2017 года назначен главой администрации Неверкинского района на срок полномочий собрания представителей четвертого созыва.

Женат, имеет двоих сыновей, внука и внучку.