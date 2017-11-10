EN
18:55:18 Пятница, 10 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТО Появились первые кадры с места ЧП на дрожжевом заводе в Пензе

Людмила Линина назначена главой администрации Никольского района

16:41 | 10.11.2017 | Политика

Печать

Никольск, 10 ноября 2017. PenzaNews. Людмила Линина назначена на должность главы администрации Никольского района Пензенской области с предстоящего вторника, 14 ноября, на период полномочий собрания представителей четвертого созыва.

Людмила Линина назначена главой администрации Никольского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Конкурс на замещение вакантной должности состоялся в пятницу, 10 ноября.

К участию в нем по результатам рассмотрения представленных документов были допущены два участника — Людмила Линина и помощник главы администрации района по вопросам безопасности, ГО и ЧС Геннадий Ефанов.

Конкурсная комиссия заслушала доклады претендентов о планах по социально-экономическому развитию территории. Также с ними было проведено индивидуальное собеседование на знание законодательства о муниципальной службе.

Затем депутаты собрания представителей рассмотрели решение конкурсной комиссии и заслушали обоих кандидатов.

Читайте также

Юрий Моисеев назначен главой администрации Неверкинского района

На сайте райадминистрации сообщается, что Людмила Линина была утверждена на должность единогласно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Людмила Линина работает в администрации Никольского района 1997 года, с августа 2013 года возглавляла ее.

25 сентябре 2017 года ее полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта. На следующий день чиновница была назначена начальником отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля администрации Никольского района, а с 27 сентября — исполняющей обязанности главы администрации.
Актуальное
Читайте также
В Пензе открыт сквер Полярников Педагог из Пензы прошла в финал конкурса «Воспитатель года России»
В Нижнем Ломове 13 ноября стартует первый турнир по игре бочча для воспитанников интерната В Пензе глава МЧС поинтересовался, кто будет чистить зимой сельские дороги
На дорогах Пензенской области зимой будет развернуто более 40 пунктов обогрева В Пензе хирурги-травматологи больницы №6 провели почти 200 высокотехнологичных операций
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver