Людмила Линина назначена главой администрации Никольского района Политика

Никольск, 10 ноября 2017. PenzaNews. Людмила Линина назначена на должность главы администрации Никольского района Пензенской области с предстоящего вторника, 14 ноября, на период полномочий собрания представителей четвертого созыва.

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Конкурс на замещение вакантной должности состоялся в пятницу, 10 ноября.

К участию в нем по результатам рассмотрения представленных документов были допущены два участника — Людмила Линина и помощник главы администрации района по вопросам безопасности, ГО и ЧС Геннадий Ефанов.

Конкурсная комиссия заслушала доклады претендентов о планах по социально-экономическому развитию территории. Также с ними было проведено индивидуальное собеседование на знание законодательства о муниципальной службе.

Затем депутаты собрания представителей рассмотрели решение конкурсной комиссии и заслушали обоих кандидатов.

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На сайте райадминистрации сообщается, что Людмила Линина была утверждена на должность единогласно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Людмила Линина работает в администрации Никольского района 1997 года, с августа 2013 года возглавляла ее.

25 сентябре 2017 года ее полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта. На следующий день чиновница была назначена начальником отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля администрации Никольского района, а с 27 сентября — исполняющей обязанности главы администрации.