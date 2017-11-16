Николай Дружинин назначен главой администрации Белинского района Политика

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Николай Дружинин назначен главой администрации Белинского района Пензенской области. Соответствующее решение принято в ходе 2-й очередной сессии собрания представителей четвертого созыва, состоявшейся в четверг, 16 ноября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации Белинского района, также на пост руководителя органа власти претендовал глава администрации Балкашинского сельсовета Михаил Точилин.

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Решение о назначении Николая Дружинина на должность главы администрации Белинского района было принято единогласно.

Дружинин Николай Иванович родился в селе Скворечном Каменского района Пензенской области 19 октября 1954 года.

До 1969 года жил в Мурманске.

В 1973 году окончил пензенский машиностроительный техникум, в 1977 году — Тбилисское высшее артиллерийское командное училище.

Трудовую деятельность начал командиром взвода в городе Ленинакане на турецкой границе.

В 1978 году приказом командующего войсками Краснознаменного Закавказского военного округа был отозван в Тбилисское артиллерийское училище командиром взвода курсантов для подготовки офицеров-артиллеристов.

В 1980 году назначен на должность командира батареи курсантов.

В 1987 году был направлен для дальнейшего прохождения службы начальником третьего отделения в Руставский городской военный комиссариат.

В 1991 году был назначен старшим офицером управления кадров Краснознаменного Закавказского военного округа по организационно-плановым вопросам.

В 1994 году стал военным комиссаром Белинского района Пензенской области.

В 1996 году занял должность начальника второго отдела – заместителя военного комиссара Пензенской области.

Также работал директором унитарного муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Железнодорожного района Пензы и начальником участка Железнодорожного района МУП «Пензадормост».

В 2001 году окончил Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция».

На протяжении 8 лет возглавлял транспортную службу ОАО «ПТФ «Васильевская».

С 16 августа 2017 года стал исполнять обязанности главы администрации Белинского района после того, как Василий Чернышов подал в отставку.



16 ноября 2017 года утвержден в должности главы администрации Белинского района на срок полномочий собрания представителей четвертого созыва.

Награжден медалями «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За отличие в военной службе» I степени, «200 лет министерству обороны», «За воинскую доблесть» II степени, «В память 350-летия Пензы», а также почетными знаками «За заслуги в развитии города Пензы» и Законодательного собрания Пензенской области.