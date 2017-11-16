EN
19:40:15 Четверг, 16 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Дело об оскорблении вице-спикера пензенского Заксобрания рассмотрят 17 ноября

18:10 | 16.11.2017 | Политика

Печать

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Дело об административном правонарушении, возбужденное после публикации оппозиционера Павла Арзамасцева в социальной сети, где он назвал заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергея Егорова оскорбительным словом на букву «м», будет рассмотрено мировой судьей судебного участка №6 Ленинского района Пензы в предстоящую пятницу, 17 ноября.

Дело об оскорблении вице-спикера пензенского Заксобрания рассмотрят 17 ноября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Завтра в 12.00. 6-й участок, [улица] Ставского, 7», — сообщил ИА «PenzaNews» Павел Арзамасцев.

Он отметил, что его интересы будет представлять Илья Селиванов, который «уже выигрывал два похожих процесса».

Читайте также

Вице-спикер Заксобра требует наказать оппозиционера за оскорбление словом на букву «м»

По словам Павла Арзамасцева, он пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке, предложив Сергею Егорову опубликовать в СМИ опровержение, однако вице-спикер регионального парламента ничего на это не ответил.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», высказывание, которое Сергей Егоров расценил как оскорбительное, было размещено в одной из групп в соцсети Facebook еще в сентябре 2017 года.

Санкция ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» предусматривает наказание в виде административного штрафа: для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Актуальное
Читайте также
В Пензе с 20 ноября изменится схема движения маршрута №68 Администрацию Башмаковского района возглавила Тамара Павлуткина
В Кузнецке пенсионерка перевела мошеннице четверть миллиона рублей Выставку об истории Спасского собора перенесут из сквера Лермонтова на Юбилейную площадь
Мэрия Пензы компенсирует владельцу машины «Mazda» затраты на ремонт после ДТП В Пензе пройдет благотворительный концерт в поддержку ветеранов боевых действий в Чечне
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver