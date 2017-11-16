Дело об оскорблении вице-спикера пензенского Заксобрания рассмотрят 17 ноября Политика

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Дело об административном правонарушении, возбужденное после публикации оппозиционера Павла Арзамасцева в социальной сети, где он назвал заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергея Егорова оскорбительным словом на букву «м», будет рассмотрено мировой судьей судебного участка №6 Ленинского района Пензы в предстоящую пятницу, 17 ноября.

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«Завтра в 12.00. 6-й участок, [улица] Ставского, 7», — сообщил ИА «PenzaNews» Павел Арзамасцев.

Он отметил, что его интересы будет представлять Илья Селиванов, который «уже выигрывал два похожих процесса».

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По словам Павла Арзамасцева, он пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке, предложив Сергею Егорову опубликовать в СМИ опровержение, однако вице-спикер регионального парламента ничего на это не ответил.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», высказывание, которое Сергей Егоров расценил как оскорбительное, было размещено в одной из групп в соцсети Facebook еще в сентябре 2017 года.

Санкция ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» предусматривает наказание в виде административного штрафа: для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.