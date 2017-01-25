Зуев проиграл Коломыцевой суд о защите чести и достоинства Общество

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы оставил без удовлетворения исковое заявление бывшего депутата Законодательного собрания региона от КПРФ Андрея Зуева к члену «Справедливой России» Людмиле Коломыцевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из зала суда.

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При этом на заседании, состоявшемся в среду, 25 января, сам Андрей Зуев, как и ранее, не присутствовал. Его интересы представляла адвокат Лариса Симакова.

В отличие от него Людмила Коломыцева лично явилась в суд. Отстаивать свою точку зрения справедливороссу помогал ее представитель Илья Селиванов.

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«Решение может быть обжаловано в областной суд через Октябрьский районный суд города Пензы в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда», — сказала судья Наталья Аргаткина.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли обжаловать данное решение, Лариса Симакова пояснила ИА «PenzaNews», что сначала необходимо ознакомиться с его полным текстом и выяснить позицию самого Андрея Зуева на этот счет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первое заседание по иску бывшего депутата Законодательного собрания Пензенской области от КПРФ Андрея Зуева к члену «Справедливой России» Людмиле Коломыцевой о защите чести, достоинства и деловой репутации состоялось в Октябрьском районном суде Пензы 15 ноября 2016 года.

Причиной для подачи иска стали слова Людмилы Коломыцевой о якобы связях Андрея Зуева c бандитской группировкой, произнесенные ею в ходе предвыборных дебатов с лидером пензенских коммунистов Георгием Камневым 30 августа 2016 года.

Истец просил обязать ответчика опровергнуть порочащие его честь сведения путем опубликования резолютивной части суда в случае удовлетворения иска в газете «Пензенская правда», а также взыскать с Людмилы Коломыцевой моральную компенсацию в сумме 100 тыс. рублей и 2 тыс. 300 рублей в качестве судебных расходов.

1 декабря производство по иску было приостановлено в связи с назначением судебно-лингвистической экспертизы. Его возобновили 10 января 2017 года.

