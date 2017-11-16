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Падалкин отреагировал на заявление Семина о молодежи и власти

19:51 | 16.11.2017 | Политика

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Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Руководитель пресс-службы реготделения движения «Левый фронт» Сергей Падалкин отреагировал на заявление бывшего депутата Законодательного собрания Пензенской области Дмитрия Семина о ненужности молодежи власти, которое тот сделал накануне.

Падалкин отреагировал на заявление Семина о молодежи и власти

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дмитрий Семин, ловко пристроившийся к партии власти и делающий карьеру, в какой-то момент оказался этой власти не нужен. Он покинул пост руководителя «Молодой Гвардии Единой России», посидел чуть-чуть в кресле депутата Законодательного собрания, но в новый созыв не попал, не став даже участвовать в праймериз, потому что его попросили в них не участвовать. Теперь Дмитрий Семин занимается современным гербалайфом, обижен на власть и пишет крамольные посты в соцсетях», — написал Сергей Падалкин на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, есть и другие примеры.

«Сергей Капралов — молодой пензенский министр экономики, который ничего в этой самой экономике не понимает и руководить министерством не в состоянии, но просто является другом одного из сыновей губернатора [Ивана Белозерцева]. Дмитрию Семину не повезло с друзьями. А то мог бы тоже руководить каким-нибудь министерством или на худой конец сидел бы в Законодательном собрании и дальше протирал бы штаны», — добавил оппозиционер.
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