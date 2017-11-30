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В СКР не подтвердили информацию о задержании бывшего вице-губернатора Савина

18:42 | 30.11.2017 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники следственного управления СКР по Пензенской области не задерживали бывшего вице-губернатора Валерия Савина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В СКР не подтвердили информацию о задержании бывшего вице-губернатора Савина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы его не задерживали. По Савину у нас ничего нет», — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Сам Валерий Савин, который освободил пост вице-губернатора 28 ноября, на звонки, как и накануне, не отвечает.

Ранее в СМИ появилась официально неподтвержденная информация о том, что бывший высокопоставленный чиновник якобы задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ «Основания задержания подозреваемого».
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