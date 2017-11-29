Валерий Савин недоступен для комментариев Политика

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Валерий Савин, об отставке которого с поста вице-губернатора Пензенской области накануне сообщил глава региона Иван Белозерцев, недоступен для комментариев.

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Корреспонденты ИА «PenzaNews» неоднократно пытались связаться с ним как в минувший вторник, 28 ноября, так и в течение среды, однако безуспешно.

При этом сначала Валерий Савин не поднимал трубку, а затем на протяжении нескольких часов вместо гудков звонившие слышали фразу «Абонент временно недоступен».

Ближе к вечеру 29 ноября вновь пошли гудки, но владелец телефона так и не ответил ни на один вызов.

По рабочему телефону связаться с Валерием Савиным также нельзя.

«Валерий Александрович сложил со вчерашнего дня свои полномочия. Он не работает в правительстве», — пояснили в приемной вице-губернатора.

Вместе с тем информация о бывшем чиновнике пока с сайта регионального правительства, который был модернизирован в начале текущей недели, не удалена. В соответствующем разделе указано, что Валерий Савин курирует Минздрав и Минспорт Пензенской области, а также отдел мобилизационной подготовки.

Фото: Pnzreg.ru

В разделе «Новости» информация об отставке высокопоставленного чиновника до настоящего времени отсутствует.

На данный момент единственный комментарий на эту тему размещен в «Твиттере» главы региона, где отмечается, что «опытный и грамотный управленец» покидает пост «по собственному желанию».

Истинные причины увольнения Валерия Савина, а также его планы на будущее пока неизвестны.

Для многих его уход с должности стал полной неожиданностью. За день до своей отставки он принимал участие в оперативном совещании в правительстве Пензенской области, сидя по правую руку от губернатора.

Глава региона поручил ему, в частности, проконтролировать, чтобы новая женская консультация и перинатальный центр работали как единый комплекс. Речи о том, что в ближайшие дни Пензенская область останется без вице-губернатора, не шло.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 февраля 2017 года стало известно, что прокуратура принесла протест на постановление администрации Пензы, в соответствии с которым вице-губернатору Валерию Савину был выделен земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Искра-1».

20 февраля пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области распространила информацию о том, что в отношении одного из вице-мэров возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Его фигурантом стал заместитель главы администрации Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимир Попков.

По версии следствия, в июне 2016 года вице-мэр внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Он лично как исполняющий обязанности главы администрации Пензы подписал постановление о предоставлении земельного участка стоимостью не менее 1,6 млн. рублей на территории садоводческого товарищества в собственность гражданину, датированное задним числом.