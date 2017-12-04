Пензенский губернатор призвал провести выборы президента РФ без нарушений Политика

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, член президиума регионального политсовета «Единой России» Иван Белозерцев призвал однопартийцев сделать все возможное, чтобы не допустить нарушений в рамках кампании по выборам президента России.

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«Наша задача — задача Пензенской области, задача актива [партии] — провести выборы без единого нарушения законодательства», — сказал он, выступая на XXIV конференции реготделения «Единой России» в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 4 декабря.

Иван Белозерцев не исключил, что возможны провокации — как в период подготовки к выборам главы государства, так и непосредственно во время их проведения.

«Очень важно, чтобы явка была достойная, чтобы люди пришли и проголосовали», — добавил губернатор.

Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года.

Ожидается, что они будут назначены в период с 7 по 17 декабря 2017 года — за 100–90 дней до даты выборов.

Президентом России может быть избран любой гражданин РФ не моложе 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. При этом существует ряд других ограничений, в том числе наличие иностранного гражданства или непогашенной судимости по тяжкому и особо тяжкому преступлению.

Среди тех, кто уже заявил о своем намерении принять участие в выборах — Алексей Навальный, Анфиса Чехова, Екатерина Гордон, Сергей Полонский и Ксения Собчак, которая позиционирует себя в качестве кандидата «против всех».