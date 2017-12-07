Иван Белозерцев дал интервью пензенским телеканалам Политика

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев ответил на вопросы представителей четырех телеканалов — Виталия Шильнова («Россия 1. Пенза»), Павла Лютова («11 канал»), Александра Маркеева («Экспресс») и Екатерины Сорокиной («ТВ-Пенза») — в четверг, 7 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, беседа главы региона с журналистами проходила в неформальной обстановке и длилась около 1,5 часов.

Иван Белозерцев, в частности, рассказал о том, какими качествами должен обладать чиновник, а также о своем отношении к критике.

«Руководителям разного уровня часто не говорят об их промахах или неправильном поведении, что не идет человеку во благо. Я горжусь, что рядом со мной есть люди, которые откровенно могут указать мне на любую проблему. Я всегда их внимательно выслушаю и сделаю правильные выводы, потому что знаю, что они искренне переживают за меня», — отметил он.

31 августа 2017 года состоялась прямая линия с губернатором Иваном Белозерцевым. Специально для нее была организована студия в холле драмтеатра имени А.В. Луначарского. Трансляцию вели четыре телеканала. Мероприятие было организовано по аналогии с ежегодной специальной программой «Прямая линия с Владимиром Путиным», вышедшей в эфир 15 июня.

Декабрьское интервью главы региона четырем пензенским телеканалам было записано ровно через неделю после того, как председатель правительства России Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы Валерия Фадеева («Первый канал»), Сергея Брилева («Россия»), Ирады Зейналовой (НТВ), Игоря Полетаева («РБК») и Михаила Фишмана («Дождь»).