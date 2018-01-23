Кувайцев возглавил окружной медиарейтинг за 2017 год, Савельев стал среди коллег десятым Политика

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев возглавил медиарейтинг глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа по итогам 2017 года, глава города Валерий Савельев занял среди коллег десятое место. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия», обнародованные во вторник, 23 января.

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Медиаиндекс мэра Виктора Кувайцева составил по итогам 12 месяцев 91 тыс. 658 пунктов.

В числе наиболее заметных информационных поводов, связанных с его деятельностью, названа ликвидация в круглосуточном режиме последствий ЧП на ТЭЦ-1, из-за которого в мороз без тепла остались сотни домов и объекты соцкультбыта.

Кроме того, СМИ активно цитировали слова Виктора Кувайцева о том, что реконструкция пешеходной зоны на набережной реки Суры должна завершиться к началу лета 2018 года.

Также активно освещалось заседание правления Союза российских городов с участием Виктора Кувайцева, на котором обсуждалась тема расселения ветхого и аварийного жилья.

Медиаиндекс главы города Пензы Валерия Савельева составил по итогам 2017 года 10 тыс. 444,4 пункта.

Данный результат позволил ему лишь замкнуть топ-10 медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО, пропустив вперед коллег из Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ижевска, Саранска, Оренбурга, Ульяновска и Самары.

Лидирует с большим отрывом Ильсур Метшин (Казань), медиаиндекс которого составил 141 тыс. 25 пункта.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.