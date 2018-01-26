В Пензе готовятся аресты оппозиционеров — «Левый фронт» Политика

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Руководители пензенского регионального отделения «Левого фронта» могут быть подвергнуты административным арестам на срок до 15 суток по сфабрикованным делам уже в первой половине февраля. Об этом говорится в сообщении, которое распространили представители движения в пятницу, 26 января.

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«Активность «Левого фронта», связанная прежде всего с поддержкой обманутых дольщиков, серьезно напугала региональную власть. По информации, полученной из достоверных источников, в ближайшее время давление на «Левый фронт» будет усилено. Готовится целая серия провокаций. Уже в первой половине февраля руководители регионального отделения «Левого фронта» могут быть подвергнуты административным арестам на срок до 15 суток по сфабрикованным делам. Таким образом, власть при помощи силовых структур и судов может попытаться парализовать работу «Левого фронта» в регионе хотя бы на какое-то время. Однако мы ответственно заявляем: в случае задержания и арестов руководства «Левого фронта» мы будем работать с утроенной силой», — отмечается в тексте.

По мнению представителей движения, «власть сама повышает ставки, радикализирует общественную активность, исключает любое альтернативное мнение», а вместо спокойного обсуждения проблем «включает репрессивную машину, устраивает травлю в СМИ».

В «Левом фронте» предполагают, что аресты будут сопровождаться грязной информационной кампанией в подконтрольных власти СМИ и что к этому процессу будет подключен бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, учредитель одного из сетевых изданий Александр Тузов.

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«Эта кампания ведется уже давно, но таких масштабов она еще не приобретала. Вся грязь с тузовского сайта будет транслироваться на других информационных площадках, тесно сотрудничающих с властью. По нашим данным, «ценные указания» от власти по дискредитации руководства регионального отделения «Левого фронта» поступят Александру Тузову и его коллегам по цеху в ближайшее время», — говорится в сообщении.

«Левый Фронт» заявляет, что нам известно о подготовке этих провокаций. Проинформировано о них и центральное руководство движения. Административные аресты не смогут заставить нас замолчать и отказаться от нашей борьбы. Пусть власть бьется в бессильной злобе, мы знаем, что запугать нас не получится, правда на нашей стороне. А у кого правда, тот и сильнее. Власть получит адекватный ответ на свои действия в случае арестов наших активистов и других провокаций», — добавляется в нем.