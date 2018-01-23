«Левый фронт» подал на пропитание иждивенцу Тузову Общество

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. «Левый фронт» оказал благотворительную помощь бывшему сотруднику ФСБ, члену общественного совета при УМВД России по Пензенской области и учредителю одного из сетевых СМИ Александру Тузову, который ранее заявил, что его содержит жена.

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Во вторник, 23 января, координатор регионального отделения движения Виктор Хомец принес к двухэтажному коттеджу на улице Спартаковской 9Б, где, согласно данным Роскомнадзора, зарегистрирована редакция СМИ Александра Тузова, связку сосисок и плакат с надписью «Иждивенцу Тузову на пропитание от «Левого фронта».

Поводом для этого послужило заявление пенсионера о том, что он живет на иждивении супруги-госслужащей. Еще раньше он утверждал, что ежемесячно тратит на содержание себя и несовершеннолетнего ребенка только 4 тыс. рублей.

«Продуктовая» акция стала уже второй подобной за последние месяцы. В ноябре 2017 года активисты разместили у коттеджа в Ахунах плакат с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» и положили к калитке свиную голову, на которую практически сразу набросились голодные собаки.

Стремясь избежать повторения ситуации, Виктор Хомец повесил связку сосисок на забор, чтобы они не стали легкой добычей для бродячих животных.

За его действиями с интересом наблюдали случайные прохожие.

Также местные жители, путь которых в этот день пролегал через улицу Спартаковскую, с любопытством читали надпись про иждивенца. Однако она, как и сосиски, продержалась на заборе менее получаса.

Проходившая мимо немолодая женщина сорвала, скомкала и бросила на снег плакат, а сосиски, недолго думая, положила к себе в пакет и быстро ушла прочь.

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Комментируя ИА «PenzaNews» суть акции, пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин сообщил, что она призвана в очередной раз привлечь внимание общественности к деятельности Александра Тузова, который, по его словам, «не унимается» и «продолжает лить грязь на различных людей», включая обманутых дольщиков.

«Вот эта его писанина, против которой мы уже давно боремся, продолжается. [...] Считаем, что таким людям не место в журналистике», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его мнению, бывшему сотруднику ФСБ должно быть стыдно признаваться в том, что он иждивенец.

«Вместо того, чтобы работать, он целыми днями пишет пасквили на своем сайте, пишет заявления во все правоохранительные органы. […] Человек от безделья — вместо того, чтобы идти работать, содержать свою семью — занимается такой ерундой», — отметил Сергей Падалкин.

Он также задался вопросом о том, откуда у владельца СМИ, закрывшего ИП после череды проигранных судов, появился квадрокоптер.

«Он хвастается, что у него квадрокоптер дорогой — он снимает постоянно что-то. Откуда у него деньги? Тоже ему жена выделила, получается, раз он не работает? Потом — кто на бензин ему деньги дает? [...] Тоже большой вопрос. Очень много вопросов возникает», — резюмировал оппозиционер.