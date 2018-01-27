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Доверенное лицо Грудинина задержали в Пензе за «Правду»

13:45 | 27.01.2018 | Политика

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Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали координатора реготделения движения «Левый фронт», руководителя созданного в Пензе народного предвыборного штаба в поддержку кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Сергея Носко, который также является его доверенным лицом.

Доверенное лицо Грудинина задержали в Пензе за «Правду»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы «Левого фронта», основанием для этого стало распространение активистом информационного бюллетеня «Правда» на площади у железнодорожного вокзала Пенза-I.

«После задержания он был доставлен в линейный отдел полиции, где на него собирались составить протокол по ст. 5.12 КоАП РФ «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». На место выехали координаторы «Левого фронта» по Пензенской области Иван Сысуев и Виктор Хомец», — говорится в тексте.

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В нем добавляется, что в итоге сотрудники правоохранительных органов не нашли в действиях Сергея Носко признаков незаконной агитации и отпустили его.

Ранее рабочая группа ЦИК России расценила бюллетень КПРФ «Правда» как агитацию, в том числе из-за того, что его содержание на 90% повторяет агитматериал кандидата в президенты РФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Центризбиркому было рекомендовано вынести предупреждение партии, так как данный агитационный материал не был оплачен из избирательного фонда кандидата и не имел соответствующих выходных данных.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов от лица партии и национально-патриотических левых сил выразил протест в связи с позицией ЦИК России относительно бюллетеня «Правда».
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