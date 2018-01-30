Анна Кузнецова не исключает, что попала в «кремлевский список» из-за Крыма Политика

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова не исключает, что попала в так называемый «кремлевский список» Минфина США из-за посещения Крыма и оказания помощи местным семьям.

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«Очень забавно попасть в какой-то вашингтонский список, пестрый и непонятный по структуре — прямо диагноз аналитическим способностям американских «экспертов»! Интересно, почему я там? Может, из-за того, что требовали ответы о судьбе наших усыновленных детей? Может, за работу в Крыму и Севастополе? Да, это были первые регионы России, которые я посетила в качестве уполномоченного по правам ребенка. Мы помогали сиротским учреждениям, в Крыму мы узнали о проблеме материнского капитала для детишек, чьи мамы, к сожалению, умерли еще до воссоединения республики с Россией. И теперь этот капитал по новому федеральному закону за них могут получить папы. А сколько конкретных обращений, связанных с отсутствием гражданства у детей, нехваткой каких-либо документов и острой необходимостью в лечении, которые в ручном режиме решали вместе с крымскими властями? И я в хорошем смысле горжусь этой работой», — написала детский омбудсмен на своей странице в Facebook.

Анна Кузнецова также предположила, что «просто в телефоном справочнике оказалась» ее фамилия.

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«Санкции и эти «списки» вообще никак не могут повлиять ни на меня лично, ни на мою работу. Но от чего мне по-настоящему может быть тяжело, это когда я увижу, что в жертву политическим «бонусам» могут принести интересы ребенка, наших детей, которые сейчас находятся за рубежом и которым нужна помощь и защита. Надеюсь, этого не случится», — отметила она.

По мнению Анны Кузнецовой, факт включения в «кремлевский список» уполномоченного по правам ребенка говорит о том, что «для его составителей детские интересы далеко не приоритет».

«И не только интересы детей другого государства. Но, похоже, и своих собственных. Ведь проблем-то там с детьми немало. И если бы я была мамой где-нибудь в Калифорнии, Техасе, я бы предложила правительству Америки заняться своими детьми, а не российскими политиками!» — резюмировала детский омбудсмен.