Штаб Павла Грудинина в Пензе сообщил о проблемах с размещением агитации Политика

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский предвыборный штаб в поддержку кандидата на пост президента России от КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина столкнулся с трудностями при попытке разместить на улицах областного центра 15 агитационных баннеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы обкома Коммунистической партии РФ.

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«Мы обратились к пензенским рекламным агентствам, обсудили детали и обо всем договорились. Ничего не предвещало беды, но на стадии подписания договоров, агентства одно за другим стали отказывать в сотрудничестве. Причина отказа работы с КПРФ оказалась очень проста. Администрация и высокие правительственные чиновники запретили рекламным агентствам вывешивать баннеры Грудинина», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что власти «решили наказать» те агентства, которые все же согласились продолжить взаимодействие с предвыборным штабом кандидата от КПРФ.

«На места, которые должны были достаться Грудинину, администрация заказала бесплатную социальную рекламу», — уточняется в сообщении.

Пензенские коммунисты считают, что подобные меры воздействия недопустимы, поскольку «политическая конкуренция — одна из основ цивилизованного общества».

«Уже направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию для ознакомления с ситуацией, которая сегодня разворачивается в нашей области, принятия дальнейших решений в отношении отдельных чиновников», — говорится в тексте.