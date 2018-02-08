В Пензенской области около 100 депутатов лишились мандатов в связи с утратой доверия Политика

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. 97 депутатов представительных органов местного самоуправления Пензенской области лишились в 2017 году своих мандатов в связи с утратой доверия из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«К ответственности в виде увольнения привлечены двое руководителей муниципальных учреждений и один муниципальный служащий», — сказала собеседница агентства.

Она добавила также, что по результатам проверки исполнения федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в прошлом году выявлено семь нарушений.

«Было внесено шесть представлений, по результатам рассмотрения которых в настоящее время к ответственности привлечены три лица, в том числе прекращены полномочия депутата органа местного самоуправления, инициировано две процедуры осуществления контроля за расходами», — отметила старший помощник прокурора региона.