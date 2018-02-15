В Пензе неизвестные изрисовали краской вывеску райкома КПРФ Политика

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Неизвестные изрисовали красной краской из баллончика вывеску на здании первомайского райкома КПРФ в Пензе.

Фото: Kprfpenza.ru

Также они закрасили информацию, размещенную на входной двери в здание на улице Краснова, 32.

Предположительно, это было сделано вечером в минувшую среду, 14 февраля.

Коммунисты уже обратились в полицию с заявлением, в котором просят разыскать злоумышленников и привлечь их к предусмотренной законом ответственности.

«Областной комитет обеспокоен фактом нападения на первомайский райком. Мы предполагаем, что хулиганские действия связаны с активной работой коммунистов в рамках президентской избирательной кампании», — прокомментировали случившееся в пресс-службе пензенского обкома КПРФ.