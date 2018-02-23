Должностные оклады главы Пензы и мэра увеличены на 4% Политика

Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Должностные оклады главы города и мэра Пензы увеличены на 4% — с 14 тыс. 506 до 15 тыс. 87 рублей. Соответствующее решение принято в ходе 42-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в минувший четверг, 22 февраля, и опубликовано в специальном выпуске муниципальной газеты «Пенза».

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Согласно тексту документа, в таком же объеме выросли должностные оклады депутатов гордумы, осуществляющих полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления.

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Оклад первого замглавы администрации Пензы теперь будет составлять 10 тыс. 694 рубля вместо 10 тыс. 282 рублей; заместителей мэра и главы города, а также руководителя аппарата мэрии, гордумы и председателя контрольно-счетной палаты (КСП) — 9 тыс. 710 рублей вместо 9 тыс. 336 рублей.

Должностной оклад начальника управления или отдела администрации Пензы, председателя постоянной комиссии гордумы, осуществляющего полномочия на постоянной основе, начальника отдела аппарата гордумы, зампреда КСП и руководителя иного органа местного самоуправления вырос с 7 тыс. 840 рублей до 8 тыс. 154 рублей.

Оклад руководителей пресс-службы главы города и администрации Пензы, а также работающих на постоянной основе депутатов теперь составит 7 тыс. 338 рублей вместо 7 тыс. 55 рублей.

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Минимальный из всех указанных в документе окладов — у рядового специалиста администрации Пензы, аппарата гордумы, контрольно-счетной палаты и иного органа местного самоуправления: после увеличения он достиг 2 тыс. 402 рублей, а ранее составлял 2 тыс. 309 рублей.

Также решением гордумы увеличены ежемесячные доплаты к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим.

Так, у действительного муниципального советника 1 класса ее размер теперь составит 3 тыс. 557 рублей, 2 класса — 3 тыс. 245 рублей, 3 класса — 3 тыс. 46 рублей.

Решение гордумы вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.