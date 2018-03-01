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Белозерцев и Лидин примут участие в церемонии оглашения послания президента России

11:10 | 01.03.2018 | Политика

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Москва, 1 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания региона, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин примут участие в совместном заседании палат Федерального Собрания РФ, в ходе которого президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Белозерцев и Лидин примут участие в церемонии оглашения послания президента России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также на мероприятие, которое в этом году состоится в московском «Манеже», будут присутствовать сенаторы, депутаты Госдумы России, члены правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и представители законодательной власти субъектов федерации, главы традиционных конфессий и общественные деятели.

Церемония начнется в четверг, 1 марта, в 12.00.

Как сообщается на сайте Кремля, прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал».
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