Валерий Лидин пришел на избирательный участок в числе первых Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин в числе первых пришел на избирательный участок №159, расположенный в здании школы №30 города Пензы, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.

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Около 8.00 там образовалась очередь из желающих исполнить свой гражданский долг, поэтому спикеру регионального парламента пришлось подождать, прежде чем он получил бюллетень.

Сделав свой выбор в кабинке для голосования и опустив документ конституционной важности в урну с КОИБ, Валерий Лидин пообщался с журналистами.

Он отметил, что как избиратель участвует в выборах различного уровня уже более 40 лет, и еще ни разу не упустил свой шанс повлиять на дальнейшую судьбу страны.

«Сегодня очень важный день для нашего Отечества, исторический день. Мы выбираем президента страны, а, значит, выбираем будущее Российской Федерации, нашей родной Пензенской области, наших детей и внуков», — сказал председатель Законодательного собрания.

По словам Валерия Лидина, вся история России убедительно показывает, как много зависит от сильного лидера, способного защитить страну на международной арене, увеличить ее политическое влияние в мире.

«Сейчас Россия — это самостоятельная и влиятельная страна, которая действует в своих интересах, а не так, как это выгодно Западу. Именно на избирательных участках мы решаем, будет ли продолжен курс на формирование социального государства, будут ли реализованы приоритетные национальные проекты, нацеленные на создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха граждан, будут ли обеспечены мир, безопасность и стабильность на территории России», — пояснил спикер.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты в течение дня планируют проголосовать на избирательных участках в своих округах по всей Пензенской области.