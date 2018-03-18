Коммунисты зафиксировали нарушения на выборах в Пензенской области Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Наблюдатели от Компартии России зафиксировали нарушения во время голосования на выборах президента РФ в Пензенской области, по которым уже поданы соответствующие жалобы в избирательные комиссии. Об этом сообщил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

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«Мы фиксируем нарушения на выборах в Пензенской области различные. Могу несколько примеров привести. Где-то в списках избирателей числятся люди, давно умершие. [...] Люди умерли, [родные] уже вступили в наследство в отношении их дома, дом уже продали, прописались совсем другие люди, то есть это уже много-много лет длится, а они так же числятся в этих списках избирателей. Мы можем подозревать, что они «голосуют» — в кавычках, конечно. Это, например, в Колышлейском районе», — сказал он журналистам во время посещения избирательного участка №108 в Пензе.

Георгий Камнев добавил, что в нескольких случаях возникли проблемы с допуском наблюдателей, однако все недоразумения на данный момент урегулированы.

«Где-то очень большое количество людей, которые якобы записались на избирательные участки откуда-то из других мест. Это тоже очень подозрительно. Большое количество людей, которые голосуют на дому. Я сам, поскольку работал в участковой избирательной комиссии, могу сказать, что в частном секторе в день не может один ящик «пройти» больше 20–30 домов. В такую погоду я не знаю сколько — 15–20, может быть. А там по 500 заявок», — пояснил коммунист, отметив, что такие факты фиксируются и в Пензе, и в районах области.

По его словам, вся поступающая информация о нарушениях подвергается тщательной проверке.

«Мы уже написали несколько жалоб в избирательную комиссию, в том числе и в областную. [...] Тем не менее я все равно надеюсь, что выборы пройдут без существенных нарушений», — подчеркнул член президиума ЦК КПРФ.

По мнению Георгия Камнева, нечестные выборы никому не нужны.