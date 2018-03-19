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В Пензенской области не зафиксировано серьезных нарушений на выборах — облизбирком

11:48 | 19.03.2018 | Политика

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Нарушения, которые бы не позволили выявить действительную волю избирателей на выборах президента России 18 марта, не зафиксированы в Пензенской области. Об этом заявил председатель облизбиркома Александр Синюков.

В Пензенской области не зафиксировано серьезных нарушений на выборах — облизбирком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть сообщения и есть незначительные процедурные или процессуальные нарушения, которые на волеизъявление граждан не повлияли. Их в избирательную комиссию Пензенской области за ночь в целом по области по различным результатам, различным вопросам поступило более 30. Все они разобраны, всем им уделено внимание, проверки проведены вплоть до выезда на места членов и председателей территориальных избирательных комиссий, членов областной избирательной комиссии», — пояснил он в ходе брифинга, который состоялся в избиркоме Пензенской области утром в понедельник, 19 марта.

Александр Синюков подчеркнул, что во всех случаях информация о возможных нарушениях не подтвердилась.

«На одном участке была жалоба о том, что якобы имел место вброс. И проверить это можно было только в одном случае — после 20.00 соответственно вскрыть [урну для голосования], посчитать все. И если это имело бы место, то были бы расхождения в данных. Посчитали, вскрыли в присутствии наблюдателей. Тютелька в тютельку все сошлось — 634 и 634. Никаких оснований. Это Колышлейский район, участок №603», — сказал глава облизбиркома.

Он добавил, что поступали претензии от политических партий, в частности, от КПРФ.

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«Я не хочу обижать, но как какой-то шаблон заранее заготовленный. Там пишут одно и то же или прочее и по участкам, и в территориальные комиссии, и к нам сюда. Отвечаем одно и то же», — сообщил Александр Синюков.

Председатель избиркома региона отметил, что наблюдатели от КПРФ писали жалобы не только на наличие вклеенных фрагментов об иностранных счетах Павла Грудинина на стендах с информацией о кандидатах в президенты России, но и на их отсутствие.

Он добавил, что общая работа позволила предупредить серьезные нарушения на выборах и оперативно устранить недочеты.

«Это позволяет с уверенностью сказать, что на территории Пензенской области выборы президента Российской Федерации являются законными и обоснованными», — подытожил Александр Синюков.
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