Иван Белозерцев поблагодарил жителей региона за участие в выборах президента РФ Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил жителей Пензенской области за активное участие в выборах президента России, которые, по его словам, прошли в атмосфере полной открытости, а их легитимность не подвергается сомнению.

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«Я выражаю слова большой благодарности и признательности каждому из вас, кто пришел на избирательный участок, кто проголосовал за своего президента», — сказал он в ходе встречи с журналистами в понедельник, 19 марта.

Иван Белозерцев отметил, что Пензенская область среди других регионов показала один из лучших результатов по активности избирателей на выборах главы государства.

«Уверен в том, что жители Пензенской области вместе с избранным президентом сделают все для того, чтобы Россия развивалась, чтобы развивался наш пензенский край, чтобы улучшалась социально-экономическая ситуация, чтобы жизнь людей становилась лучше», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», явка на выборах президента России 18 марта в Пензенской области составила 73,75%. Она оказалась всего на 0,04% ниже уровня 2008 года, когда был зафиксирован рекордный более чем за 10 предыдущих лет результат.

Действующий президент России Владимир Путин в Пензенской области получил поддержку 79,98% избирателей.