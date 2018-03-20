Вячеслав Гладков покидает правительство Севастополя — СМИ Политика

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Уроженец Пензенской области Вячеслав Гладков покидает должность заместителя губернатора – председателя правительства Севастополя. Об этом сообщили сразу несколько местных СМИ.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя данную информацию « ФедералПресс », Вячеслав Гладков подтвердил, что принял решение об увольнении.

«Да, действительно, я принял решение и ушел из правительства Севастополя», — сказал он, не назвав при этом причины, побудившие его написать соответствующее заявление.

Вместе с тем на сайте правительства Севастополя Вячеслав Гладков по-прежнему числится среди заместителей губернатора Дмитрия Овсянникова. Какие-либо сведения о его предполагаемой отставке отсутствуют.

В приемной Вячеслава Гладкова ИА «PenzaNews» сообщили, что чиновник в настоящее время недоступен для комментариев, так как «находится на выезде».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2009 по 2016 годы Вячеслав Гладков занимал пост мэра Заречного Пензенской области.

В сентябре 2016 года был назначен заместителем губернатора – председателя правительства Севастополя.

Вместе с ним на аналогичную должность перешел Юрий Кривов, который до этого работал зампредом правительства Пензенской области.