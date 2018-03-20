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На выборах в Пензенской области в урны для голосования не попали более 400 бюллетеней

19:14 | 20.03.2018 | Политика

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Члены участковых избирательных комиссий в Пензенской области не обнаружили в урнах для голосования в общей сложности 403 бюллетеня, которые были выданы гражданам в день выборов президента России 18 марта.

На выборах в Пензенской области в урны для голосования не попали более 400 бюллетеней. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из окончательных данных, предоставленных в облизбиркоме, где накануне был подписан и направлен в ЦИК итоговый протокол, участие в выборах приняли 783 тыс. 41 человек, или 73,75% избирателей, а в голосовании — 782 тыс. 638, что составляет 73,71%.

«Разница между вышеуказанными числами образуется по причине того, что избиратель получил избирательный бюллетень, но не опустил его в ящик для голосования», — пояснил ИА «PenzaNews» председатель избиркома Пензенской области Александр Синюков.

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Кроме того, он уточнил, что в урнах оказалось 6 тыс. 740 недействительных (испорченных) бюллетеней, что составляет 0,86% от числа выданных.

В 2012 году, когда также проводились президентские выборы, разница между теми, кто пришел на участки в Пензенской области и получил бюллетень, и теми, кто принял участие в голосовании, составила 0,01% — 68,13% и 68,12% соответственно.

В количественном выражении это 180 человек — 765 тыс. 721 и 765 тыс. 541.

При этом число избирателей, включенных в списки, в 2012 году составляло 1 млн. 123 тыс. 840 человек, в 2018 году — 1 млн. 61 тыс. 806 человек.

По итогам выборов президента России 18 марта 2018 года за действующего главу государства Владимира Путина в Пензенской области проголосовали 625 тыс. 928 избирателей (79,98%).

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Его поддержали 78 тыс. 135 человек (9,98%).

За председателя ЛДПР Владимира Жириновского свои голоса отдали 43 тыс. 823 избирателя (5,6%).

Уровень поддержки остальных пяти претендентов на высший государственный пост существенно ниже.

Так, за Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 9 тыс. 48 человек (1,16%), за Максима Сурайкина («Коммунисты России») — 5 тыс. 614 (0,72%), за Григория Явлинского («Яблоко») — 4 тыс. 697 (0,6%), за Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») — 4 тыс. 616 (0,59%), за Бориса Титова («Партия роста») — 4 тыс. 37 (0,52%).
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