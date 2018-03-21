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Дмитрий Овсянников не комментирует информацию об отставке Вячеслава Гладкова

18:04 | 21.03.2018 | Политика

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Севастополь, 21 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников не комментирует информацию о том, что один из его заместителей Вячеслав Гладков, ранее занимавший пост мэра Заречного Пензенской области, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Дмитрий Овсянников не комментирует информацию об отставке Вячеслава Гладкова

Фото: Sevastopol.gov.ru

«Комментарий нужно спрашивать у него. Нужно дождаться его комментария», — цитирует Дмитрия Овсянникова онлайн-газета «Новый Севастополь».

В пресс-службе правительства Севастополя информацию о предполагаемой отставке Вячеслава Гладкова также не подтверждают, но и не опровергают.

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Чиновник по-прежнему значится на сайте правительства Севастополя в числе заместителей губернатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые информация о грядущем увольнении Вячеслава Гладкова появилась 19 марта — на следующий день после выборов президента России.

Впоследствии чиновник подтвердил журналистам, что написал соответствующее заявление на имя губернатора Дмитрия Овсянникова.

Вместе с тем официальной информации о том, принята ли отставка Вячеслава Гладкова, до настоящего времени нет.
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