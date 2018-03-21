Дмитрий Овсянников не комментирует информацию об отставке Вячеслава Гладкова

Севастополь, 21 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников не комментирует информацию о том, что один из его заместителей Вячеслав Гладков, ранее занимавший пост мэра Заречного Пензенской области, написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Фото: Sevastopol.gov.ru
«Комментарий нужно спрашивать у него. Нужно дождаться его комментария», — цитирует Дмитрия Овсянникова онлайн-газета «Новый Севастополь».
В пресс-службе правительства Севастополя информацию о предполагаемой отставке Вячеслава Гладкова также не подтверждают, но и не опровергают.