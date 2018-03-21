Дмитрий Овсянников не комментирует информацию об отставке Вячеслава Гладкова Политика

Севастополь, 21 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников не комментирует информацию о том, что один из его заместителей Вячеслав Гладков, ранее занимавший пост мэра Заречного Пензенской области, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Фото: Sevastopol.gov.ru

«Комментарий нужно спрашивать у него. Нужно дождаться его комментария», — цитирует Дмитрия Овсянникова онлайн-газета « Новый Севастополь ».

В пресс-службе правительства Севастополя информацию о предполагаемой отставке Вячеслава Гладкова также не подтверждают, но и не опровергают.

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Чиновник по-прежнему значится на сайте правительства Севастополя в числе заместителей губернатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые информация о грядущем увольнении Вячеслава Гладкова появилась 19 марта — на следующий день после выборов президента России.

Впоследствии чиновник подтвердил журналистам, что написал соответствующее заявление на имя губернатора Дмитрия Овсянникова.

Вместе с тем официальной информации о том, принята ли отставка Вячеслава Гладкова, до настоящего времени нет.