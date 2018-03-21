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«Доброволец» просит Вячеслава Гладкова остаться в Севастополе

13:05 | 21.03.2018 | Политика

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Севастополь, 21 марта 2018. PenzaNews. Открытое письмо, в котором представители общественного движения «Доброволец» попросили заместителя губернатора – председателя правительства Севастополя, экс-мэра Заречного Пензенской области Вячеслава Гладкова остаться в городе федерального значения и продолжить работу на благо его жителей, опубликовано в интернете.

«Доброволец» просит Вячеслава Гладкова остаться в Севастополе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уважаемый Вячеслав Владимирович, за Ваши почти два года в Севастополе Вы стали нашим. Что-то не получалось, была критика и недопонимание, но столько, сколько Вы сделали для консолидации городского сообщества, не сделал никто. Это не пустые слова! Мы — общественники, мы знаем течения и настроения в обществе. Не ошибается тот, кто ничего не делает… Вы делали, мы делали вместе. Ни одно начинание, мероприятие, инициативу Вы не оставили без внимания. Обратная связь по любому поводу была гарантирована», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что «сейчас не время сходить с дистанции».

«Город Вас принял, поверил, у Вас еще полно дел», — отмечается в открытом письме.

В тексте особо подчеркивается, что в свою очередь Вячеслав Гладков тоже полюбил Севастополь — «это чувствуется».

«Город не отпускает Вас, севастополец Гладков!» — говорится в нем.

Как сообщается на сайте движения «Доброволец», копию этого письма планируется вручить губернатору Дмитрию Овсянникову, в компетенции которого находится принятие окончательного решения относительно увольнения Вячеслава Гладкова по его собственному желанию.

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До настоящего времени реакция на данное обращение пока не последовала.

Официально отставка Вячеслава Гладкова также на данный момент не подтверждена — он по-прежнему значится на сайте правительства Севастополя в числе заместителей губернатора.

Между тем СМИ выдвигают различные гипотезы относительно причин, которые могли побудить высокопоставленного чиновника освободить занимаемый пост.

В числе наиболее широко обсуждаемых версий — скандал с нехваткой памятных медалей по случаю четвертой годовщины референдума в Крыму, которые достались не всем желающим, а также разногласия с Дмитрием Овсянниковым по ряду вопросов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2009 по 2016 годы Вячеслав Гладков занимал пост мэра Заречного Пензенской области.

В сентябре 2016 года был назначен заместителем губернатора – председателя правительства Севастополя.

Вместе с ним на аналогичную должность перешел Юрий Кривов, который до этого работал зампредом правительства Пензенской области.
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