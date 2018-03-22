Белозерцев, Каденков и Лидин примут участие в заседании совета при полпреде президента РФ Политика

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков и председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин примут участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое состоится в Нижнем Новгороде в предстоящую пятницу, 23 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

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На заседание приглашены министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, представители Федерального Собрания, общественности и главы региона.

Ожидается, что собравшиеся обсудят вопросы развития рынка жилищного строительства в регионах ПФО.