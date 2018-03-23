Валерий Лидин обсудил с нижегородской коллегой вопросы межпарламентского сотрудничества Политика

Нижний Новгород, 23 марта 2018. PenzaNews. Координатор Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа, председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин и исполняющая обязанности спикера парламента Нижегородской области Ольга Щетинина провели рабочую встречу в рамках заседания совета ПФО в пятницу, 23 марта.

Фото: Zspo.ru

В центре внимания были актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества и реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Валерий Лидин проинформировал коллегу о законодательной практике Пензенской области по созданию благоприятного инвестклимата, в том числе о действующих преференциях для субъектов малого и среднего бизнеса.

Также спикер подробно остановился на реализации приоритетных национальных проектов, поддержанных главой государства — «Формирование комфортной городской среды», «Театры малых городов» и других.

При этом Валерий Лидин подчеркнул, что при подготовке проектной документации в первую очередь учитывается мнение граждан.

«Буквально сегодня в областном центре проходит рейтинговое голосование за выбор территории Пензы, которую будем благоустраивать при поддержке федерального центра», — отметил он.

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В свою очередь Ольга Щетинина рассказала о работе, которую ведет Законодательное собрание Нижегородской области в сфере АПК. В частности, она обратила внимание на проект закона «О развитии сельского хозяйства».

По ее словам, это базовый документ, который позволит гражданам, работающим в отрасли, легко ориентироваться в мерах господдержки и выбирать для себя перспективные направления развития.

Кроме того, Ольга Щетинина поделилась опытом работы регионального парламента в области соцполитики.

Она сообщила, что с начала 2017 года в регионе действуют выплаты при рождении третьего ребенка в размере 100 тыс. рублей.

И.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области добавила также, что ведется серьезная работа, направленная на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном уходе.

В завершение встречи Ольга Щетинина выразила надежду на дальнейшее укрепление межпарламентских связей.

По словам Валерия Лидина, системная работа по расширению деловых контактов между органами законодательной власти регионов Поволжья будет продолжена, в том числе и на уровне Ассоциации законодателей ПФО.

«Настало время оперативных решений. Субъектам даны большие полномочия и огромная ответственность. Это отражено и в послании президента России Федеральному Собранию. Глава государства подчеркнул, что очень многое зависит от местных властей, от их открытости передовым идеям и готовности откликаться на запросы жителей. Поэтому нам на уровне региональных парламентов нужно объединить усилия, знания, опыт, идеи по формированию надежной правовой базы, обеспечивающей устойчивое развитие регионов», — цитирует спикера пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.