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В Пензе КПРФ, ЛКСМ и «Левый фронт» выразили несогласие с результатами выборов

17:17 | 24.03.2018 | Политика

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Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Представители КПРФ, ЛКСМ и движения «Левый фронт» выразили свое несогласие с результатами выборов президента России в ходе митинга, состоявшегося у здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в субботу, 24 марта.

В Пензе КПРФ, ЛКСМ и «Левый фронт» выразили несогласие с результатами выборов

Фото пресс-службы «Левого фронта»

В руках они держали плакаты с надписями «Ваши «выборы» — фарс!», «Ваши «выборы» — цирк!», «Мы не признаем эту клоунаду!» и «Пензенская область — территория тотальных фальсификаций», которые ранее можно было увидеть на митинге в сквере имени Ф.Э. Дзержинского 19 марта.

Также участники протестной акции подготовили новые — «Почему избирком не пресекает нарушения?», «Памфилова, где обещанные честные выборы?», «Фальсификаторов выборов к ответу!» и другие.

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Открыла митинг секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова, которая рассказала о нарушениях, выявленных наблюдателями от партии в день голосования 18 марта.

Кроме того, в ходе мероприятия выступили координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин, первые секретари лунинского и сердобского райкомов КПРФ Олег Селезнев и Александр Смирнов, первый секретарь обкома ЛКСМ Александр Рогожкин, представитель «Национально-патриотических сил России» Александр Фроленков, региональный председатель всероссийского движения «Надежда России» Маргарита Абрамова, а также глава общественной организации «Дети войны» в Пензенской области Нина Черникова.

В завершение митинга протестующие приняли резолюцию с требованием реформирования политической и экономической систем страны.
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