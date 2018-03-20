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На митинге в Пензе представители оппозиции обсудили итоги выборов

10:23 | 20.03.2018 | Политика

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Представители оппозиционных сил приняли участие в митинге, который прошел на территории сквера имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе вечером 19 марта, чтобы поделиться мнениями о прошедшей избирательной кампании и об итогах голосования на выборах президента России.

На митинге в Пензе представители оппозиции обсудили итоги выборов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В руках у протестующих были плакаты с надписями «Ваши «выборы» — фарс!», «Ваши «выборы» — цирк!», «Мы не признаем эту клоунаду!», «Пензенская область — территория тотальных фальсификаций». Также они держали флаги «Левого фронта», реготделение которого выступило организатором публичного мероприятия.

Первым к собравшимся обратился координатор движения в Поволжье Сергей Падалкин. Он обратил внимание на высокую явку и большое количество избирателей, проголосовавших с помощью переносных ящиков.

«Стояли камеры на избирательных участках, стояли КОИБы — было трудно вбрасывать. Они все делали на дому, ходили с переносными урнами. Вот, пожалуйста: Нижнеломовский район. 26 тыс. избирателей всего приняли участие в голосовании, из них на дому проголосовали 5 тыс. 125 человек. Это мыслимо?» — спросил он.

Сергей Падалкин добавил, что с явкой «творится невероятное», в частности, в Шемышейском районе Пензенской области она достигла почти 100%.

Представитель «Левого фронта» также высказал мнение, что завершившаяся избирательная кампания не отличалась честной конкурентной борьбой, так как оппозиции «запрещали баннеры вешать, срывали наклейки, задерживали агитаторов».

Кроме того, своими размышлениями о прошедших выборах главы государства поделились представители КПРФ, комсомола, штаба Алексея Навального, «Национально-патриотических сил России» и гражданские активисты. В основном они рассказали о тех нарушениях, с которыми лично столкнулись на избирательных участках 18 марта.

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Возможностью подойти к свободному микрофону воспользовался и случайно проходивший мимо нетрезвый пожилой мужчина, который дал понять собравшимся, что вообще недоволен положением дел вокруг.

После того, как он начал повторять одни и те же мысли по несколько раз, не давая высказаться другим, участники митинга были вынуждены обратиться за помощью к полицейским, дежурившим в сквере. В итоге стражи порядка увели с площадки пенсионера, который не отрицал, что перед выходом на улицу «немного выпил».

В общей сложности митинг, объединивший около 40 человек, продлился чуть более получаса.

С завершающим словом вновь выступил Сергей Падалкин, который предположил, что официальные результаты выборов не в полной мере отражают волеизъявление граждан.

«Эта власть каждые выборы «рисует» себе сумасшедшие проценты. Помните, [глава Пензенской области Иван] Белозерцев на губернаторских выборах вообще 86% набрал? Но у меня вообще большой вопрос — досидит ли наш губернатор до следующего срока. Я уже уверен на 100%, что на второй срок его не пустят», — сказал оппозиционер.
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