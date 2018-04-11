В Пензе завершено следствие по делу экс-зампреда гордумы Георгия Тюрина Криминал

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению бывшего зампреда пензенской гордумы, депутата от избирательного округа №23 Георгия Тюрина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», а также адвоката Андрея Рябышева, которому вменяется посредничество во взяточничестве, завершено.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оно осуществлялось вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России.

«По данным следствия, не позднее июня 2016 года обвиняемый, являясь депутатом и заместителем председателя пензенской гордумы, решил получить взятку за положительное решение в пользу предпринимателя и представляемого им ООО вопроса о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. О возможности решения данной проблемы за взятку обвиняемый сообщил предпринимателю. Последний согласился. Не позднее октября 2016 года депутат, имея непогашенные обязательства перед двумя лицами по оплате выполненных для него работ и оказанных услуг на сумму не менее 1 млн. рублей, сказал, что деньги им передаст вышеуказанный предприниматель. Последний отдал им 1 млн. рублей, осознавая, что, освобождая депутата от имущественных обязательств перед третьими лицами, он передает ему взятку», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в период с октября по декабрь того же года Георгий Тюрин, зная, что администрация Пензы не дала предпринимателю разрешение на отклонение от предельных параметров, заверил, что он использует авторитет и иные возможности для оказания воздействия на должностных лиц, однако бизнесмен должен будет дополнительно передать ему в качестве взятки имущественное право на часть объекта капитального строительства площадью 1 тыс. 450 кв. метров стоимостью чуть более 34 млн. рублей.

«При этом данное право должно было быть оформлено на сына депутата, не осведомленного о преступном умысле отца. Предприниматель согласился. В целях реализации достигнутого соглашения он привлек в качестве посредника ранее знакомого адвоката адвокатской палаты Пензенской области, которого ввел в курс дела и попросил способствовать ему в передаче взятки, документально оформив безвозмездную передачу в собственность сына обвиняемого часть объекта капитального строительства. В свою очередь депутат продолжил оказывать воздействие на должностных лиц администрации города с целью положительного решения вопроса в пользу предпринимателя», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что адвокат выбрал в качестве способа передачи взятки заключение фиктивного предварительного договора купли-продажи недвижимости между ООО и сыном депутата без реальной передачи денежных средств.

«С этой целью им был подготовлен необходимый пакет документов, в том числе заведомо подложные, подтверждающие получение предпринимателем якобы от сына депутата 24 млн. 650 тыс. рублей, достоверно зная, что данная сумма не передавалась. Депутат, подписав необходимые документы у сына, тем самым безвозмездно получил от предпринимателя в качестве взятки иные имущественные права в виде обязательства фирмы перед его сыном, а фактически — перед ним, передать в собственность вышеуказанную часть строения после оформления соответствующих документов на весь объект. Таким образом, в период с июня 2016 года по май 2017 года депутат безвозмездно получил от предпринимателя лично и через посредника взятку, общая сумма которой составила чуть более 35 млн. рублей», — добавила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ.

Она напомнила, что в отношении Георгия Тюрина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, адвокат помещен под домашним арестом, а также предприняты обеспечительные меры — арестовано имущество бывшего зампреда гордумы на сумму более 72 млн. рублей и адвоката — в сумме более 4 млн. рублей.

«Кроме того, депутатом совершено воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Так, обвиняемый не позднее февраля 2016 года передал индивидуальному предпринимателю фактически принадлежащий ему автомобиль марки «Toyota Land Cruiser» с целью его ремонта. Впоследствии, полагая, что предприниматель выполнил ремонтные работы ненадлежащим образом, незаконно потребовал от последнего приобрести у него данный автомобиль за 2 млн. 200 тыс. рублей», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что бизнесмен отказался, после чего Георгий Тюрин решил создать ему проблемы.

Биография

Тюрин Георгий Валерьевич

«С этой целью он организовал изготовление своим помощником, не осведомленным о преступном умысле депутата, нескольких фиктивных обращений от имени граждан, якобы недовольных работой предпринимателя. Тем самым обвиняемый, используя свои служебные полномочия, создал ему препятствия для осуществления предпринимательской деятельности, так как в короткий промежуток времени — с конца июня до августа 2016 года — контролирующие органы на основании необоснованных обращений и депутатских запросов организовали проведение множественных проверок, которые не выявили каких-либо нарушений. Однако противоправные действия депутата привели к сбою нормальной работы станции техобслуживания, уменьшению количества клиентов, подрыву его репутации и, как следствие, к уменьшению его дохода», — уточнила старший помощник руководителя регионального следственного управления.

По ее словам, в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Пензенской области для утверждения обвинительного заключения.